Dass ein hoher Fleischkonsum zahlreiche Krankheiten begünstigt, ist seit Längerem bekannt. Im Oktober 2015 stufte die WHO rotes Fleisch und Wurst als krebserregend ein. Aber auch das Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt mit regelmäßigem Fleischgenuss; chronische Entzündungskrankheiten wie Rheuma, Arthritis oder Gicht können verstärkt werden.

Das hat mehrere Gründe, sagt Matthias Riedl, Ernährungsmediziner und Diabetologe: "Die entzündlichen Erkrankungen werden durch einen Anteil der tierischen Fette befeuert, die Arachidonsäuren. Gicht wird durch den hohen Puringehalt im Fleisch verstärkt, allerdings überwiegend bei gleichzeitig bestehendem Übergewicht. Das Fettsäuremuster von Fleisch kann auch die Blutfette ansteigen lassen, was das Risiko für Infarkte steigert. Krebs wiederum kann durch das im Fleisch vorhandene Hämeisen gefördert werden." Beim Genuss von hoch verarbeitetem Fleisch, also Wurst, steige das Krebsrisiko weiter. Auch die Entstehung von Übergewicht und Diabetes Typ 2 werde durch zu viel Fleisch auf dem Teller begünstigt.

Steak, Schnitzel und Co. enthalten auch das Vitamin B12. Dieses ist auch für Blutbildung und Zellteilung wichtig. Bildrechte: colourbox

Lebensnotwendig: Vitamin B12

Hilft nur Verzicht oder lassen sich die gesundheitlichen Nachteile von Fleisch und Wurst durch einen hohen Obst- und Gemüsekonsum quasi neutralisieren? "Das funktioniert tatsächlich", sagt Riedel. Wichtig sei die richtige Balance: viele pflanzliche Eiweißträger aus Gemüse, Nüssen und Co., weniger Fleisch.

Nicht alles ist im Übrigen schlecht: Steak, Schnitzel und Co. enthalten auch gesunde Nährstoffe, darunter Spurenelemente und – ganz wichtig – das lebensnotwendige Vitamin B12, das unter anderem für die Blutbildung, die Zellteilung und gesunde Nervenfunktionen wichtig ist. "Wegen der Vitamin-B12-Versorgung sind wir zwingend auf tierische Produkte angewiesen", so Riedl. Dafür genügten allerdings schon geringe Mengen wie etwa 100 bis 200 Gramm pro Woche. Zudem erreiche man eine gute Versorgung auch dann, wenn man Fleisch komplett durch Eier, Milchprodukte oder Fisch ersetze.

Riedl rät von mehr als 500 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche ab: "Danach steigt das negative Potenzial schon allein deshalb an, weil Fleisch dann wichtige Nahrungsmittel wie Gemüse verdrängt." Am ungesündesten sei durch seinen hohen Gehalt an Arachidonsäure Schweinefleisch. Auch Zubereitungsarten wie starkes Grillen oder ein hoher Grad an Verarbeitung sowie der Zusatz von Pökelsalz seien eher ungünstig; zudem enthielte Wurst viel künstliches Phosphat, das uns und unsere Organe schneller altern lässt.

Gemüse, Nüsse und Fisch sollten bei einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen. Bildrechte: Colourbox.de

Gesunde Alternativen: Bioprodukte und weißes Fleisch

So weit, so gut. Was aber, wenn man auf den deftigen Geschmack partout nicht verzichten möchte? Für den gelegentlichen Wurstgenuss empfiehlt der Ernährungsmediziner Bioprodukte ohne Phosphate mit geringem Verarbeitungsgrad: "Viele Biohersteller verzichten schon auf Nitritpökelsalz, manche setzen auf Nitrit in Gemüse als Beimengung. Die Kosten sind höher, aber es ist dann eben eine gesunde Delikatesse."

Und auch weißes Fleisch scheint weniger ungesund als rotes: "Nach der aktuellen Theorie liegt das wohl an der Eisenverbindung im roten Fleisch, dem sogenannten Hämeisen. Es soll Mutationen fördern und möglicherweise in höherer Konzentration Zellen schädigen." Inzwischen gibt es eine breite Palette an Ersatzprodukten auf dem Markt. "Ohne Fleisch" heißt aber nicht automatisch "gesund" – immerhin handelt es sich auch beim vegetarischen Schnitzel in vielen Fällen um ein hochverarbeitetes Nahrungsmittel. Hier empfiehlt Riedl, die Zutatenliste aufmerksam zu lesen: "Manchmal werden Farbstoffe, viel Salz und auch Zucker verwendet. Dann heißt es, eher die Finger davon zu lassen."

Hähnchen zählt zum weißen Fleisch und ist gesünder als rotes Fleisch. Bildrechte: imago/imagebroker

Seit 2013 gibt die Heinrich-Böll-Stiftung den Fleischatlas heraus. Er liefert Daten und Fakten rund um das Thema Fleisch, Fleischkonsum und Fleischproduktion und beleuchtet soziale und ökologische Faktoren. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenhang zwischen Klimakrise und Fleischkonsum.

Fleischverzicht bei Jüngeren im Trend