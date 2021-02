Die meisten Betroffenen erkranken an primärer Osteoporose . Diese Form des Knochenschwundes hat keinen konkreten Auslöser. Sie trifft vor allem Frauen nach den Wechseljahren, wenn das knochenschützende Hormon Östrogen ausfällt. Bei Männern ist das Osteoporose-Risiko nur halb so hoch. Außerdem tritt bei ihnen die Erkrankung durchschnittlich zehn Jahre später auf als bei Frauen. Bei beiden Geschlechtern kann eine familiäre Veranlagung eine Rolle spielen. Ob es zum Knochenschwund kommt, hängt aber auch vom Lebensstil ab. Bewegungsmangel oder Rauchen befördern Osteoporose.

In jedem Fall werden Ärztin oder Arzt versuchen, die Versorgung mit ausreichend Calcium und Vitamin sicherzustellen. Zu den wichtigsten Medikamenten gegen den Knochenschwund gehören die sogenannten Bisphosphonate. Je nach Präparat werden sie entweder als Tablette eingenommen oder in größeren Zeitabständen per Spritze oder Infusion verabreicht. Bisphosphonate wirken dem Knochenabbau entgegen, sie "bremsen" also die Fresszellen im Knochen. Das ermöglicht den knochenaufbauenden Zellen, wieder aufzuholen. Die Prozesse im Knochen kommen einem natürlichen Gleichgewicht wieder näher. Gegen die Überaktivität der Fresszellen wirken auch bestimmte monoklonale Antikörper.