Sex ist bekannt als die schönste Nebensache der Welt. Doch was ist, wenn nach einer wundervollen Nacht, das böse Erwachen kommt und man sich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert hat. In den letzten Jahren ist auch in den Industrie-Nationen wieder ein Anstieg der Erkrankungsraten zu verzeichnen – trotz aller Safer-Sex-Kampagnen.