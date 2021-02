Zum Abnehmen gehört mehr als das Zählen von Kilokalorien. Was und wie wir essen, hat mit unserem persönlichen Lebensstil zu tun. Wenn Veränderungen bei so zentralen Dingen wie Ernährung nicht zu unserem Lebensstil passen, fällt es uns schwer, sie durchzuhalten. Deswegen ist es wichtig, welche Ziele man sich für das Abnehmen setzt. Der Ernährungsmediziner Dr. Carl Meißner aus Magdeburg erklärt: Lieber nicht sagen – ich will mein neues Körpergewicht gleich morgen haben! Sondern – ich will es in ein, zwei Jahren haben!"

Verhaltensmuster ändern - und den Kühlschrank umsortieren

Ernährungsmediziner Meißner ist überzeugt: Wer abnehmen will, muss sein Verhalten ändern. Deswegen kombiniert er Ernährungsberatung immer mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen. "Ich frage die Patienten immer als erstes, wo sie einkaufen gehen. Und rate ihnen – ab morgen gehen Sie bitte in einen Supermarkt am anderen Ende der Stadt", erklärt der Mediziner. Auch rät er: "Kaufen Sie nichts, wofür viel Werbung gemacht wird!“ Denn dazu gehören oft Fertigprodukte - und die enthalten meist sehr viel Energie.

Zu neuen Verhaltensmustern kann auch gehören, den Kühlschrank zuhause ganz anders zu sortieren. Normalerweise soll das Gemüse ja ganz unten liegen, dort, wo die Temperaturen am tiefsten sind und sich Gurken, Mangold oder Blumenkohl möglichst lange halten. Carl Meißner stellt die Dinge auf den Kopf. "Das Gemüse kommt nach ganz oben, möglichst in Augenhöhe. Das Signal ist: Davon können sie jederzeit so viel essen, wie Sie wollen! Am besten auch ein paar Gläser mit fertig geschnittenen frischen Gemüse-Stiften hinstellen.“ Weiter unten im Kühlschrank sollen dann die Milchprodukte liegen, ganz unten Wurst und Fleisch.

Einzelkämpfer haben es schwerer