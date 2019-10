Lange galt Kaffee als ungesund. Doch inzwischen ist er rehabilitiert. Bildrechte: imago/Anka Agency International

Und was ist mit dem Einfluss von Kaffee auf Herz, Kreislauf und Blutdruck? Entgegen landläufiger Annahmen gibt es auch in dieser Hinsicht Entwarnung. Kaffee stimuliert zwar den Kreislauf und hebt den Puls an, aber er hat keine gefährliche Wirkung auf den Blutdruck.



Inzwischen ist Kaffee also weitgehend rehabilitiert. Für Prof. Dr. Heiner Boeing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung ist der Genuss von Kaffee nicht mit einem erhöhten Risiko für chronische Erkrankungen verbunden. "Daher spricht aus gesundheitlicher Sicht nichts dagegen, Kaffee zu trinken, wenn man ihn gut verträgt", sagt der Epidemiologe. "Andersherum sollten sich Menschen aber aufgrund der Ergebnisse nicht genötigt sehen, viel Kaffee zu trinken. Kaffeetrinken sollte Genuss und keine Pflichtübung sein."