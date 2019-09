Den ganzen Tag Hektik, Stress, Stau, immer Leistung bringen, fit sein, dafür noch schnell den x-ten Espresso trinken - der ganz normale Wahnsinn eben. Abends im Bett die letzten Mails lesen und am Handy daddeln. Kein Wunder, dass der gestresste Mensch nicht einfach abschalten kann und schlimmer noch, nicht in den Schlaf findet.

So entstehen Konflikte. Hier ist Zeitmanagement gefragt. Ein großer Punkt ist da der Schlaf. Viele kommen zu dem Schluss: Ich lege mich später ins Bett! Schlafen kann ich auch, wenn ich alt bin!

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man mit der ersten Sekunde in der man aufwacht, anfängt, den nächsten Schlaf schon wieder vorzubereiten. Denn Schlaf ist nicht nur etwas, was zustande kommt, dass wir im Laufe des Tages mental und physisch aktiv sind und damit einen Schlafdruck aufbauen. Sondern Schlaf wird auch durch unsere innere Uhr reguliert.

Die innere Uhr steuert eine Vielzahl von Prozessen in unserem Körper, unter anderem auch unseren Schlaf-wach-Rhythmus. Wenn man der inneren Uhr ein wenig hilft, besser zu verstehen, wo wir uns in der äußeren Zeit befinden, dann hilft das auch unserem Schlaf.

Vor allem in den Morgentunden ist unsere innere Uhr empfänglich für Licht. Wir könnten also zum Beispiel statt des Autos das Fahrrad nehmen oder zu Fuß zur Arbeit gehen. Dann bekommen wir morgens schon mal eine schöne Tageslichtdusche.

Bildrechte: imago images / Westend61

Was auch hilft, ist ein Arbeitsplatz am Fenster. Es gibt Studien aus dem Krankenhausbereich, die gezeigt haben, dass Patienten, die im Gemeinschaftsbereich näher am Fenster liegen, nicht nur besser schlafen, sondern auch einen kürzeren Aufenthalt im Krankenhaus haben im Vergleich zu denen, die weiter weg vom Fenster liegen.