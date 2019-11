Wickel bestehen meist aus mehreren Tüchern, Umschlägen und Kompressen. Sie werden entweder in heißes oder kaltes Wasser getränkt oder auch mit Salben und Tinkturen bestrichen. Sie wirken über Temperaturreize, über Feuchtigkeit und über Wirkstoffe, wie ätherische Öle pflanzlicher Zusätze und Kräuter. Darum wird die Behandlung mit Wickeln in der Naturheilkunde auch als Reiztherapie bezeichnet.

Zwiebel-Säckchen können bei Ohrenentzündungen helfen. Verantwortlich dafür ist der Stoff Alliin. Er verflüssigt Sekret im Innenohr und kann so Linderung verschaffen. Außerdem hemmt er das Wachstum von Viren und Bakterien. Dazu eine Zwiebel fein hacken und in ein kleines Baumwolltuch zu einem Säckchen wickeln. Am besten eignet sich dafür ein Stofftaschentuch oder eine Baumwollsocke. Das Ganze mit einem Tuch oder einer Mütze für etwa eine halbe Stunde am Ohr befestigen. Mehrmals täglich wiederholen. Halten die Schmerzen an, unbedingt zum Arzt gehen!