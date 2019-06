Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zwei bis drei Portionen Fisch pro Woche. Portugiesen und Norweger essen mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 60 Kilogramm pro Jahr mit Abstand am meisten Fisch in Europa. Eine große Rolle spielen dabei Seefische frisch aus dem Meer. Auch in Deutschland sind Arten wie Lachs, Alaska-Seelachs und Hering sehr beliebt, außerdem Thunfisch und Kabeljau. Forelle, Karpfen und Zander zählen zu den wichtigsten Süßwasserfischen. Sie leben auch in einheimischen Flüssen oder Zuchtteichen.

Wertvolle Inhaltsstoffe

Bildrechte: imago/Photocase Fisch wird oft in Konserven gekauft, am häufigsten aber tiefgekühlt. Besonders gesund machen ihn sein Eiweiß, hochwertige Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Das Fischfett besteht zu großen Teilen aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie der Omega-3-Fettsäure. Sie beugt Herzrhythmusstörungen vor, verbessert die Blutfettwerte, senkt den Blutdruck und das Herzinfarktrisiko. Kaltwasserfische enthalten besonders hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren. Fette Fische sind Hering, Makrele, Aal und Pangasius. Ihr Fettgehalt liegt bei über 10 Prozent. Kabeljau, Zander, Wolfsbarsch, Scholle, Seeteufel und Steinbutt zählen zu den mageren Fischarten. Ihr Fettgehalt liegt nur bei etwa 2 Prozent. Das Fett hat noch einen weiteren Vorteil: Es hilft dem Körper, die fettlöslichen Vitamine A und D aufzunehmen. Hohe Mengen davon sind im Hering. Es gilt: Je fetter der Fisch, umso mehr Vitamine enthält er. Viele Fische sind auch wichtige Lieferanten für Spurenelemente und Mineralstoffe wie Jod, Selen oder Kalium. Selen unterstützt das Immunsystem, Jod ist wichtig für die Schilddrüsenfunktion. Hohe Jod-Mengen sind vor allem in Hering, Rotbarsch und Kabeljau. Wer regelmäßig Fisch ist, kann seinen Bedarf gut über die Ernährung decken. Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen sollten sich mit ihrem Arzt absprechen.

Gefährliche Schadstoffe in Forellen und Lachs