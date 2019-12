Die "App auf Rezept" ist Teil des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG), dem der Bundesrat Ende November zugestimmt hat und das im Januar in Kraft tritt. Im Bundestag hatte Spahn damit geworben , dass Deutschland der weltweit erste Staat sei, der digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept einführe.

Das BfArM muss laut Gesetz prüfen, ob digitale Gesundheits-Anwendungen notwendige Anforderungen erfüllen. Dabei geht es unter anderem um Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit, Datenschutz und Datensicherheit. Besteht eine Anwendung den Test, kommt sie in das "Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen".

So gibt es bereits eine ganze Reihe von Anwendungen, die Patienten beim Selbstmanagement etwa von Diabetes, Asthma oder Rückenschmerzen unterstützen. Dabei kommen oft Symptom-Tagebücher oder Dokumentationshilfen für Messwerte etwa von Blutzucker oder Blutdruck zum Einsatz. Apps können informieren, an die regelmäßige Einnahme von Medikamenten erinnern oder Hilfe bei Schwangerschaften bieten. Einzelne Apps können auch die ärztliche Behandlung unterstützen, etwa bei depressiven Störungen.

Die gesetzlichen Krankenversicherungen tragen zunächst für ein Jahr die Kosten für eine App. In diesen zwölf Monaten muss der Hersteller nachweisen, dass sein Angebot die Versorgung der Patienten verbessert.

Welchen Weg Anbieter dafür gehen müssen, wird in der zu erwartenden Rechtsverordnung beschrieben sein. Für Kritik von verschiedenen Seiten sorgten bereits Vorgaben, wonach wissenschaftliche Studien als Belege für den Nutzen einer Gesundheits-App nicht vorgeschrieben sind, sondern "Fallberichte, Expertenmeinungen, Anwendungsbeobachtungen, Studien oder sonstige valide Erkenntnisse".

Umstritten ist auch der Datenschutz, der laut Experten bei vielen Gesundheits-Apps oft nicht gewährleistet ist. Nach einem Bericht des Ärzteblattes, das sich auf die Computerzeitschrift c't beruft, wird zum Beispiel die Diagnose-Chat-App Ada verdächtigt, sensible Daten ohne Wissen des Nutzers an Facebook und Analysefirmen in den USA übermittelt zu haben.