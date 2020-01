Was stimmt, was nicht Macht Kaffee süchtig? Neun Gesundheitsmythen im Check

Hauptinhalt

Von "Kaffee macht süchtig" über "Lesen im Dunkeln verdirbt die Augen" bis "Radfahren macht impotent" – es gibt viele Gesundheitsmythen. Doch was ist dran an diesen Theorien? Was stimmt – und was nicht, erklärt Experte Dr. Dietz.