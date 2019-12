Immer mehr Menschen in Europa erkranken an Krebs. Das hat eine Studie der Universität Mailand ergeben. Hauptgrund: Die Bevölkerung wächst und wird immer älter. Damit steigt das Risiko zu erkranken. Umso wichtiger ist die Vorsorge. Ein rechtzeitig entdeckter Krebs ist in den meisten Fällen heilbar. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto größer ist die Chance sie zu besiegen.