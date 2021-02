In Asien hat das Gurgeln seit Langem Tradition in der Gesundheitsvorsorge. Das japanische Gesundheitsministerium empfiehlt das Gurgeln seit Ausbruch der Schweinegrippe 2009. Auch seit Beginn der SARS-Cov-2-Pandemie wird dazu geraten, zweimal täglich – morgens und abends – zu gurgeln.

Dass das Gurgeln vor Krankheitserregern schützt, ist auch in der europäischen Naturheilkunde schon lange bekannt, doch es wird noch immer unterschätzt. Trockene Schleimhäute in Nase und Rachen können Viren nur wenig Widerstand leisten. Deshalb ist gerade im Winter bei trockener Heizungsluft die Befeuchtung der Schleimhäute besonders wichtig. Eine einfache Methode ist zum Beispiel das Inhalieren, das Nasenduschen oder das Gurgeln mit Salzwasser. Das regt die Selbstreinigung der Schleimhäute an und beugt so Infekten vor.