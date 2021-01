Bisher durfte nur ein enger Kreis an Berechtigten die Schnelltests vornehmen, etwa medizinisches Personal oder Pflegekräfte. Was halten Sie davon, dass sich jetzt auch Laien selbst testen sollen?

Friedemann Schmidt: Es kommt darauf an, dass die Tests auch für Laien sicher und fehlerfrei durchführbar sind, dann ist das schon in Ordnung. Außerdem müssen die Gebrauchsanweisungen klar aussagen, was ein negatives oder positives Ergebnis bedeutet und welche Folgen es hat. Die bisher verfügbaren Antigenschnelltests sind dafür nicht geeignet, sondern lediglich für die professionelle Anwendung nach einer Schulung vorgesehen. Wir erwarten aber, dass solche Laientests in den nächsten Tagen bzw. Wochen auf dem Markt erscheinen, in den USA z.B. gibt es sie bereits seit längerem. Im Übrigen sind die Gurgel- und Spucktests nicht ganz neu. Für die professionelle Anwendung gibt es seit einiger Zeit, sie werden z.B. zur tägliche Routinetestung bei Krankenhauspersonal angewendet.