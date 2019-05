Checkliste Für den Notfall gerüstet: Das gehört in die Hausapotheke

Ob bei Fieber, Husten oder Heiserkeit: Die Hausapotheke ist oft ein Retter in Not. Welche Medikamente in eine gut sortierte Apotheke für zu Hause gehören und was außerdem zu beachten ist, erklärt Experte Dr. Thomas Dietz.