Die Heimat des Meerrettichs liegt wahrscheinlich in Ost- und Südosteuropa. Seinen Namen hat er eher einer Verwechslung zu verdanken, denn mit Meer hat er eigentlich nichts zu tun. Vielmehr stammt sein Name vom mittelhochdeutschen mer-ratih – "mer" in der damaligen Bedeutung hieß "groß" – es war also der große Rettich gemeint.

In Süddeutschland und Österreich kennt man die Pflanze eher unter dem Namen Kren. Das wiederum stammt vom slawischen "krena" ab, was so viel wie "weinen" heißt. Und weinen wird jeder, der ein Stück dieser Wurzel reibt oder den frisch geriebenen Meerrettich zu nah an seine Augen lässt. Verantwortlich dafür sind die Senföle. Sie machen den Meerrettich scharf und treiben einem die Tränen in die Augen.