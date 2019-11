Das Tückische an den Hepatitis-Typen B und C ist, dass es keine typischen Beschwerden gibt. Bei Kindern verläuft auch eine Hepatitis-A-Erkrankung asymptomatisch. Eine Viruserkrankung wird daher oft nicht sofort in Betracht bezogen. Aus diesem Grund dürfte es eine ganze Reihe von Betroffenen geben, die gar nicht wissen, dass sie an Hepatitis erkrankt sind. Besonders langjährige, unentdeckte Infektionen mit dem Hepatitis-C- oder -B-Virus können die Leber schwer schädigen. Möglich sind ein Vernarben und Schrumpfen der Leber (Zirrhose) sowie die Bildung von Karzinomen (Leberzellkrebs). Deshalb ist es der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge wichtig, dass die Infektion rechtzeitig erkannt und behandelt wird. So könne man auch verhindern, dass Betroffene andere Menschen anstecken.