Bildrechte: imago/Manfred Ruckszio

Petersilie ist häufig bloße Dekoration – allerdings völlig zu Unrecht, denn das Kräutlein hat neben reichlich Kalium auch noch jede Menge Vitamine, Folsäure und Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium und Kalzium zu bieten. Zudem ist Petersilie besonders reich an Chlorophyll, einem natürlichen Farbstoff, der das Blut reinigt und die Blutbildung fördert. Selbst eine leicht aphrodisierende Wirkung wird der Pflanze nachgesagt. Wichtig: Die glatte Variante gilt als aromatischer und hat mehr Nährstoffe. Apropos Nährstoffe: Petersilie sollte immer frisch verwendet werden – so behält sie ihr Aroma und ihre Vitamine. Rühren Sie das Kraut also in die fertige Suppe, ins Salatdressing oder in den Kräuterquark.