Unser Herz ist ein wahres Wunderwerk und immer im Einsatz. Mit einem gesunden Rhythmus läuft das auch wie geschmiert: 60- bis 100-mal pro Minute sind normal – unvorstellbare 100.000 Schläge pro Tag. Es ist einer der leistungsfähigsten Muskeln des Körpers.

Der Herzmuskel - ein Kraftpaket

Zentrale Aufgabe: die Organe und Zellen des Körpers ununterbrochen mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Bei diesem Pumpprozess sorgen die vier Herzklappen dafür, dass das Blut in die jeweils richtige Richtung fließt. „Gesteuert“ wird die Herztätigkeit durch elektrische Impulse; diese bewirken, dass sich Tausende von Muskelfasern im Takt zusammenziehen und wieder entspannen. Eine Störung dieser elektrischen Steuerung kann verschiedene Ursachen und unterschiedlichste Folgen haben.

Wenn die Pumpe rast oder streikt

Zu langsam, zu schnell, zu unregelmäßig: wenn der Herzmuskel nicht mehr richtig arbeitet, dann spricht man von Herzrhythmusstörungen. Damit der Pumpvorgang reibungslos ablaufen kann, müssen die Taktgeber (in diesem Fall elektrische Impulse) in der richtigen Geschwindigkeit abgegeben werden, um den Pumpvorgang anzustoßen. Außerdem müssen sich die Impulse über das leitfähige Gewebe des Herzmuskels in der richtigen Richtung ausbreiten.

Bildrechte: Imago/Science Photo Library Ist dieser „Zündungs- oder Startprozess“ gestört, führt dies entweder zu einem zu schnellen, zu langsamen oder unregelmäßiger Herzrhythmus. Herzrasen, Aussetzer oder Herzklopfen („das Herz schlägt bis zum Hals!“) sind die möglichen Folgen.

Herzrythmusstörungen - eine Volkskrankheit Rund 1,6 Millionen Deutsche sind von solchen Herzrhythmusstörungen betroffen – je älter, desto häufiger.

Meist werden solche „Fehltaktungen“ gar nicht bemerkt. Sie sind oft auch harmlos. Aber Achtung: ob der Betroffene die Rhythmusstörung bemerkt oder nicht, sagt leider noch nichts über die Gefährlichkeit der Herzrhythmusstörungen aus. Mit steigendem Alter ist eine regelmäßige Aufzeichnung des EKG’S (Elektrokardiogramm) und die Kontrolle der Blutwerte beim Arzt also sinnvoll.

Von harmlos bis lebensgefährlich

Bildrechte: IMAGO Man unterscheidet Herzrhythmusstörungen, die vom oberen Teil des Herzens (Vorhofebene) ausgehen (meist harmlos, aber lästig) von Herzrhythmusstörungen, die vom unteren Teil des Herzens (Kammerebene) ausgehen (meist mittelgradig gefährlich bis gefährlich).

Wichtig ist es, im Rahmen von auftretenden Herzrhythmusstörungen, bei denen am Herzen keine Erkrankung als Ursache nachgewiesen werden konnte, auf äußere Einflüsse zu achten. Hier ist vor allem beim zu schnellen Pulsschlag der Konsum anregender Substanzen, z.B. Koffein zu nennen. Auch Medikamente führen häufig zu typischen unerwünschten Wirkungen am Herzen: So ist die häufigste „aus Versehen“- Überdosierung die Digitalis-Vergiftung, die typischerweise einen sehr niedrigen Herzschlag verursacht, verbunden mit Übelkeit und Schwindel.

Auch verbreitet: eine versehentliche Überdosierungen mit Theophyllin (einem Medikament zur Behandlung von Asthma). Die betroffenen Patienten haben Herzrasen; in der Regel verbunden mit Magenbeschwerden und einem „typischen Zittern“.

Rhythmusstörungen haben verschiedene Ursachen

Es gibt einige Faktoren und Erkrankungen, die für Rhythmusstörungen ursächlich sein können, wie z.B.

Herzklappenfehler

Überfunktion der Schilddrüse

Bluthochdruck

Störung des Mineralhaushalts (Elektrolytstörungen)

Verengung der Herzkranzgefäße

Herzmuskelentzündung

Alkohol-, Nikotin-, Drogenmissbrauch

Herzmuskelschwäche, z.B. als Folge eines abgelaufenen Herzinfarktes

Bildrechte: colourbox.com Bei der Untersuchung des Herzens nutzt die Medizin den Umstand, dass elektrische Impulse eine zentrale Rolle spielen: Das EKG (Elektrokardiogramm) gibt dem Arzt Aufschluss darüber, wie sich die Reizleitung am Herz ausbreitet und lässt häufig Rückschlüsse auf die Ursachen der Beschwerden zu.

Prüfen mit Ultraschall Mit einer Ultraschall-Untersuchung lässt sich sehen, wie die Herzklappen arbeiten und ob die Muskulatur des Herzens beeinträchtigt ist.

Nachdem bis vor rund 15 Jahren versucht wurde, die meisten Herzrhythmusstörungen medikamentös zu behandeln, ist man heute durch Lehren aus Studienergebnissen wesentlich zurückhaltender, da man weiß, dass ein Großteil der Medikamente, die gegen Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden, ihrerseits selbst Herzrhythmusstörungen auslösen können.

Erfreulicherweise gibt es jedoch immer wieder Neuerungen in der Medizin: Dazu zählt eine in den letzten Jahren stets mehr angewendete Technik, bei der man mittels Katheter versucht, die Zellen, die die nicht erwünschten Erregungen abgeben, „abzuschalten“. Hierbei werden die Zellen thermisch entweder durch Kälte oder Hitze zerstört, vorher müssen sie „aufgesucht und gefunden werden“.