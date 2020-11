Neben Übelkeit, Erbrechen und Schweißausbrüchen stellt sich Müdigkeit ein, sowie Rücken-, Nacken-, Bauch- und sogar Kieferschmerzen. Häufig wird durch die nicht typische klinische Manifestation die zielgerichtete Behandlung verzögert, da nicht an die Möglichkeit eines Herzinfarktes gedacht worden ist.

In den meisten Fällen ist das Auftreten eines Herzinfarktes entgegen der landläufigen Meinung nicht mit einer Stress-Situation verbunden. Viele Infarkte ereignen sich in Ruhesituationen, Betroffene erleiden einen Infarkt zu Hause. Angehörige und nahestehende Personen von Infarktgefährdeten sollten sich deshalb unbedingt mit Verhaltensweisen für den Notfall vertraut machen. Warten ist hier immer falsch.

Achtung Je älter der Patient, desto mehr sollte unbedingt auch auf unspezifische Beschwerden geachtet werden. Ein Alarmzeichen ist, wenn die Beschwerden in bis dahin nicht gekannter Heftigkeit auftreten.

Bis zum Eintreffen des Rettungswagens dauert es hierzulande acht bis zwölf Minuten. Doch was tun, bis der Arzt kommt? Viele Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen - und handeln dann lieber gar nicht. Doch nichts zu tun ist beim Herzinfarkt auf jeden Fall schlimmer, als wenn man kleine Fehler bei der Hilfe macht. In einer Notsituation mit erkrankten Personen müssen die Helfer vor Ort, die Ersthelfer, die Rettungskette in Gang setzen.