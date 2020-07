Mit einer Ernährungsumstellung kann man langfristig ein bis zwei Kilogramm Körpergewicht pro Monat abnehmen. Sie zeigt zwar nur langsam Erfolge, dafür halten sie länger an. Wichtig sind dabei vor allem Vitalstoffe aus der Nahrung - wie Mineralstoffe und Vitamine. Fehlen sie, sind Heißhungerattacken vorprogrammiert. Obst kann eine echte Zuckerfalle sein und das Abnehmen verhindern. In ihm steckt neben Fruchtzucker auch Traubenzucker. Besonders viel davon ist in süßem Obst enthalten, deshalb ist es besser, eher auf saure Sorten zurückzugreifen. Als Menge gilt: Nicht mehr als zwei Handvoll pro Tag.

Eiweiß macht langanhaltend satt, deshalb ist es wichtig, genügend Eiweißquellen in Form von Quark, Eiern, aber auch Hülsenfrüchten in den Speiseplan einzubauen.

Walnüsse machen wegen des hohen Eiweißanteils lange satt. Bildrechte: Colourbox.de

Mit einem Fettanteil von 60 Prozent ist die Walnuss ein kalorisches Powerpaket. Und dennoch soll sie beim Abnehmen helfen können. Da viel Eiweiß in ihr steckt, macht sie lange satt. Außerdem quillt sie im Magen und löst so schnell ein Sättigungsgefühl aus. Das macht sie zum idealen Snack. Statt Schokolade sollte man also lieber eine Handvoll Walnüsse naschen! Und sie machen nicht nur satt im Bauch, sondern auch im Kopf: Im Jahr 2017 untersuchten amerikanische Forscher übergewichtige Menschen, die an Heißhungerattacken litten. Gaben sie ihnen Walnüsse zu essen, wurde bei den Probanden ein Gehirnareal aktiviert, das den übermäßigen Appetit regulierte. Die Folge: Sie nahmen ab! Übrigens: Mit einem Wal haben Walnüsse nichts zu tun. Die Germanen bezeichneten die Römer früher als "Welsche" und die Nüsse, die die Soldaten mitbrachten, als "Welsche Nüsse". Und daraus wurde dann: "Walnuss".