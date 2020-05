Wenn nur noch eine Magenverkleinerung hilft

Januar 2019. Für den stark übergewichtigen Christian Kröber ist jeder Tag ein Kampf. "Das fängt morgens an, sich im Spiegel selber anzuschauen. Dann geht’s weiter: Schuhe zumachen. Erschöpft, am Ende. Was früher eine Leichtigkeit war, ist heute eine Qual", beschreibt er. Auch sein Körper leidet unter dem Übergewicht: Er hat heftige Rückenschmerzen und viel zu hohen Blutdruck. Und das mit erst 46 Jahren. Etliche Diäten hat er schon ausprobiert. Mal waren zehn Kilo weg, dann aber 15 wieder drauf. Auch professionelle Ernährungsberatung und Bewegungstherapie brachten keinen Erfolg. Helfen, das sagen ihm Experten für extremes Übergewicht, könnte ihm jetzt nur noch eine Magenverkleinerung. Doch Christian Kröbers Krankenkasse lehnt die Kostenübernahme für die nötige OP ab. Es geht um immerhin 8.000 Euro. Mehrfach widerspricht er, immer wieder kommt eine Absage.

Auch nach einer Magenverkleinerung ist Disziplin beim Essen nötig. Bildrechte: imago/Panthermedia Wir fragen bei der AOK in Magdeburg nach. Man antwortet uns schriftlich, dass zu einer erneuten Überprüfung nun auch Nachweise hinzugezogen wurden, die zuvor nicht berücksichtigt worden waren. Dies bedaure man. Dann bekommt Christian Kröber endlich die Zusage zur Kostenübernahme. Einige Wochen später begleiten wir Christian Kröber zu seiner Operation am Uniklinikum Magdeburg. Der Eingriff dauert eine knappe Stunde. Bei der sogenannten "Schlauchmagen-Operation" entfernt Bauchchirurg Professor Frank Benedix etwa zwei Drittel des Magens. So kann die Nahrungsaufnahme deutlich reduziert und ein frühes Sättigungsgefühl erreicht werden. Eine knappe Woche muss Christian Kröber in der Klinik bleiben.

Als wir ihn wiedertreffen, hat Christian Kröber schon 46 Kilo verloren, trägt ganze fünf Kleidergrößen kleiner. "Man tritt wieder mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf, man ist von sich wieder mehr überzeugt", sagt er uns. Auch das Binden der Schnürsenkel bringt ihn jetzt nicht mehr außer Puste. Trotz des kleineren Magens braucht er aber viel Disziplin, um nicht wieder zuzunehmen. Regelmäßig geht er jetzt ins Fitnessstudio. Noch vor einem Jahr unvorstellbar. Auch seine Blutdruckwerte haben sich deutlich gebessert. Blutzucker, Leberwerte und Cholesterin sind im Normbereich.

Die Lekutat-Methode – kleine Schritte zu bleibenden Veränderungen

Erfahrungen mit dem Abnehmen hat auch Arzt und "Hauptsache gesund"-Moderator Carsten Lekutat gemacht. In seinem neuen Buch "Die Lekutat-Methode" formuliert er es drastisch: "Ich war fett! Und wenn ich ‚fett‘ sage, dann meine ich nicht ‚dick‘ oder ‚moppelig‘, sondern ‚fett‘", heißt es darin. 90 Kilogramm bei 1,70 m Körpergröße – das war kein rein ästhetisches Problem. Die Leberwerte gingen nach oben, und auch Blutdruck und Cholesterin liefen aus dem Ruder.

Bewegung ist beim Abnehmen ein wichtiger Baustein. Bildrechte: Colourbox.de Inzwischen hat Carsten Lekutat dauerhaft 20 Kilogramm abgenommen. Wie er das schaffte, wusste er anfangs kaum zu erklären. "Schließlich hatte ich nicht ‚die eine Methode‘ verwendet, die mich von heute auf morgen abnehmen ließ. Es war vielmehr eine Vielzahl kleiner Veränderungen, die mich heute zu einem normalgewichtigen Menschen machen", so der Arzt. Diese "kleinen Veränderungen" von Gewohnheiten fielen nicht so schwer wie eine schlagartige komplette Umstellung der gesamten Lebensweise. Deswegen waren sie leichter durchzuhalten und passten besser zum gewohnten Lebensstil. Zu diesen Veränderungen gehörte zum einen mehr Bewegung. Fast täglich joggt der Arzt die zehn Kilometer in seine Praxis – ein Weg, den er früher mit seinem Auto absolvierte.

Gerichte durch kalorienärmere Zutaten gesünder gestalten

Dr. Lekutat isst noch immer Spaghetti - aber er macht sie mitunter aus Zucchini. Bildrechte: imago/Westend61 Auch die Ernährung stellte Dr. Lekutat um. Von Diäten allerdings hält er wenig. Sie können als "Intervention" nützlich sein, um Veränderungen anzuschieben. Wichtiger ist aber eine langsame, stetige Veränderung der Ernährung. Das muss gar nicht heißen, von gewohnten und geliebten Speisen wie etwa Pommes oder Spaghetti Abschied zu nehmen. Seine Strategie: ganz langsam, Schritt für Schritt, solche Gerichte "entschärfen", also die kohlenhydratreichen Hauptzutaten immer mehr durch gesündere Dinge ersetzen.So setzt Dr. Lekutat auf Pommes aus Kürbis oder Kohlrabi sowie Spaghetti mit Zucchini-Anteil.