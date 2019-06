Im bislang letzten erfassten Berichtsjahr 2016 sind in Deutschland 640 Menschen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung verstorben. Im Jahr 2009 waren es nur 280 Todesfälle. Besonders drastisch ist der Anstieg bei Männern. Diese Todesfälle haben sich von 93 (2009) auf 458 (2016) fast verfünffacht. Professor André Gries von der Uniklinik Leipzig sieht einen Grund dafür darin, dass Männer öfter Umgang mit Kohlenmonoxid-Quellen hätten, unter anderem beim Grillen, durch ihre Arbeit in Fabriken oder bei der Feuerwehr. Gries leitet die Notfallaufnahme an der Uniklinik Leipzig.