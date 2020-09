Gelungene Kommunikation basiert auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Gerade in einer hochsensiblen Beziehung wie der zwischen Arzt und Patient sind diese Faktoren grundlegend, in manchen Fällen vielleicht sogar lebenswichtig. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ein gutes, ein intaktes Verhältnis zwischen Arzt und Patient eine therapeutische Wirkung hat", schreibt Dr. Yael Adler in ihrem Buch "Wir müssen reden, Frau Doktor! Wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen". Darin heißt es: "Bei der Behandlung vieler, vor allem chronischer Leiden sind Zuwendung und Vertrauen oft wichtiger als der Einsatz von Hightech-Medizin."

Therapie-Erfolg durch Vertrauen

In kaum einem anderen Land würden Ärzte und Patienten jedoch so wenig miteinander sprechen wie in Deutschland. "Und in kaum einem anderen Land werfen sich so viele Patienten Heilpraktikern und alternativen Heilern in die nicht immer kompetenten Arme", so Adler. Der Grund sei simpel: "Im Schatten der Klangschale wird zugehört und gesprochen, und die Patienten haben das Gefühl, wirklich als ganzheitlicher Mensch wahrgenommen zu werden." Wer etwas im Verhalten oder Lebensstil des Patienten verändern möchte, müsse zuerst dessen Vertrauen gewinnen.

Die Dermatologin Dr. Yeal Adler sagt über den idealen Arzt: "Er zeigt Respekt für das, was bisher schon geschafft wurde". Bildrechte: imago/Sven Simon

Partnerschaft auf Augenhöhe

"Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist Beziehungsarbeit", sagt Yael Adler. Das sei wie in der Liebe: "Wenn der Arzt nicht zuhört oder ständig an den Bedürfnissen des Patienten vorbeiredet, gerät die Beziehung in Gefahr. Ärzte sollten sich Patienten gegenüber respektvoll und empathisch verhalten, es sollte eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein."

Den idealen Arzt beschreibt sie in ihrem Buch wie folgt: "[Er] gibt dem Patienten ausreichend Zeit, seine Situation zu verarbeiten, er benennt die vorherrschenden Gefühle und sagt, dass er versteht, warum der Patient Angst hat. Er zeigt Respekt für das, was bisher schon geschafft wurde und wie der Patient alle bisherigen diagnostischen Maßnahmen und Therapien bewältigt hat. Er bietet bereitwillig Unterstützung an, fragt, was am besten in dieser Situation helfen könnte, und erkundigt sich auch nach anderen Sorgen. Er steht für weitere Gespräche zur Verfügung und leitet den Patienten gemeinsam mit anderen Ärzten und Pflegekräften durch die schwere Zeit. Der Arzt ist erreichbar. Auch später noch."

Auch Patient soll Verantwortung übernehmen

Aber auch der Patient hat einen Anteil an einer gelungenen Kommunikation. "Eine gute Beziehung braucht zwei gleichwertige Partner", so Adler. "Deshalb sollten Patienten ihre Rechte und Pflichten kennen und gut vorbereitet zum Arzttermin kommen. Natürlich hilft es auch, pünktlich zu sein und im Arztgespräch möglichst wenig zu flunkern - also nicht heimlich die Tabletten absetzen und dann so tun, als hätte man sie doch genommen."

Mit Sportkursen können Patienten eigenständig etwas für ihren Körper und die Gesundheit tun. Bildrechte: colourbox.com

Mindestens genau so wichtig ist es jedoch, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen – weg vom passiven, hin zum souveränen Patienten: "Finden Sie heraus, was Sie selbst zur Heilung einer Krankheit beitragen können. Bleiben Sie aktiv, auch wenn Sie bereits erkrankt sind.

Klären Sie, ob es Bewegungs- und Sportprogramme gibt, die gut zu Ihnen passen. Erproben Sie Meditation, autogenes Training oder andere Entspannungstechniken. Nutzen Sie die Hilfe von Psychologen oder Psychotherapeuten. Werden Sie unabhängig und stark, werden Sie zu einem mündigen Patienten, einem Partner für Ihren Arzt."

Alles sagen in acht Minuten

Etwa acht Minuten spricht ein Mediziner in Deutschland derzeit im Durchschnitt mit seinen Patienten. Gerade, wer einen Termin bei einem Arzt hat, den er noch nicht kennt, sollte sich deshalb gut darauf einstellen, um nichts zu vergessen. "Bereiten Sie am besten eine Checkliste vor mit den wichtigen Themen, die Sie besprechen wollen, und kündigen Sie diese Liste am Anfang auch an, damit der Arzt sich die Zeit einteilen kann", empfiehlt Adler.

Gut vorbereiten

"Bringen Sie – wenn möglich – alle wichtigen Unterlagen mit, wie Arztbriefe, Laborwerte und Vorbefunde. Sollte es um eine ernste Erkrankung oder eine komplizierte Diagnose gehen, lassen Sie sich von einem nahestehenden Menschen begleiten, denn vier Ohren hören mehr als zwei.“ Je besser der Arzt versteht, was von ihm gewünscht wird, desto einfacher kann er die Erwartungen auch erfüllen.