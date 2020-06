Bakerzyste im Kniegelenk: Warum die Suche nach der Ursache so wichtig ist

Eine Bakerzyste kann die Folge einer Gelenkerkrankung sein. Bildrechte: IMAGO

Bildet sich eine Zyste in der Kniekehle, steckt häufig eine Erkrankung oder Verletzung dahinter. Ist das Gelenk durch Schäden an Knochen, Knorpel, Sehnen oder Muskeln chronisch gereizt, bildet sich mehr Gelenksflüssigkeit. Das Knie versucht so, die Schäden zu reparieren. Der Nachteil: Der Druck in der Gelenkkapsel erhöht sich. Hält er über längere Zeit an, erschlafft das umliegende Bindegewebe und es kommt zu einer Aussackung der Gelenkkapsel zwischen zwei Muskeln an der inneren Kniekehle. Nach körperlicher Belastung schwillt die Zyste meist an, verbunden mit starken Schmerzen.



Zu den häufigsten Auslösern gehören chronische Gelenkerkrankungen wie Arthrose oder rheumatoide Arthritis, aber auch Meniskusschäden oder andere Verletzungen. Das Risiko ist bei Sportlern oder bei Menschen, die in Berufen arbeiten, die die Knie stark belasten, besonders hoch. In seltenen Fällen kann die Zyste reißen, wenn sich zu viel Flüssigkeit gebildet hat. Zu einer solchen Ruptur kann es nach längerem Sitzen oder starkem Beugen des Knies kommen. Die Gelenkflüssigkeit fließt dann in die Unterschenkelmuskulatur und kann hier starke Schmerzen und Entzündungsreaktionen verursachen. Prinzipiell kann eine Bakerzyste in jedem Alter auftreten, besonders häufig ist sie aber ab dem mittleren Lebensalter. Auch bei Kindern kann sie sich bilden, sie verschwindet aber meist so schnell, wie sie gekommen ist.