Wer genügend Ballaststoffe isst, lebt länger. So das Ergebnis einer aktuellen Analyse von fast 250 Studien. Wissenschaftler der Universität Otago in Neuseeland hatten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation Studien und klinische Versuche zur Wirkung von Ballaststoffen ausgewertet und durchaus Erstaunliches herausgefunden. Denn während schon länger bekannt ist, dass Ballaststoffe gut für den Darm sind, zeigte sich in der Metaanalyse auch: Wer sich reich an Ballaststoffen ernährt, hat weniger Diabetes, seltener Krebs, einen niedrigeren Blutdruck sowie ein gesünderes Körpergewicht. Wer also viele Ballaststoffe isst, lebt länger.