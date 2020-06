Der nächste Dämpfer folgte, als ihm die Ärzte über die Risiken der Operation aufklären. Es bestand nämlich die Gefahr, dass er nach dem Eingriff nicht mehr schlucken oder sprechen kann. Kay Hochstetter und seine Frau setzten alle Hebel in Bewegung. Auf eigene Faust recherchierten sie Alternativen zur OP – und fanden sie an der Uniklinik Dresden. Dort werden kleinere Tumore seit Jahren erfolgreich mit Protonenstrahlen therapiert. Der Vorteil dieser Therapie besteht darin, dass die Strahlen präzise Krebszellen entfernen können, ohne umliegendes Gewebe zu zerstören. Für seinen Tumor unter der Zunge sei diese Art der Bestrahlung nahezu ideal, erklären die Ärzte in Dresden.

Gilbert Häfner, Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, zu Gast im Studio Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gilbert Häfner, Präsident am Oberlandesgericht in Dresden und Rechtsexperte bei "Hauptsache Gesund" zufolge ist eine Krankenkasse in solchen Fällen tatsächlich nicht verpflichtet zu zahlen. Sie kann es aber aus Kulanz tun. Außerdem gibt es die Möglichkeit, gegen die Ablehnung der Kostenübernahme vorzugehen. Das tat auch Kay Hochstetter. Er ging in Widerspruch, doch weil ihm die Zeit davonlief, zahlte er die Therapie zunächst aus eigener Tasche – mehr als 30.000 Euro. Das war ihm nur möglich, weil er als Selbstständiger gut gewirtschaftet hatte. Ein monatelanges Gerangel mit der Krankenkasse und zwei medizinische Gutachten folgten. "Wenn die ärztlichen Gutachten sich für die empfohlene Behandlung aussprechen, kann man den Klageweg über das Sozialgericht wagen. In diesem Fall gilt allerdings meistens: Man muss Geduld haben", erklärt Gilbert Häfner.