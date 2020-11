Der Schrittmacher gegen Bluthochdruck

Lutz Kutter leidet seit geraumer Zeit an Blutdruckschwankungen und ihm ist oft schwindelig. Blutdruckmittel halfen nicht. Immer wieder hatte er starke Schwankungen mit Spitzenwerten über 200 im systolischen Bereich (oberer Blutdruck). Der optimale Blutdruck liegt jedoch bei 120/80 Millimeter Quecksilbersäule. Die seit Jahren andauernde Hypertonie (Bluthochdruck) birgt auch die Gefahr eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarktes. Professor Joachim Beige vom Klinikum St. Georg in Leipzig setzte ihm einen Schrittmacher gegen Bluthochdruck ein.

Das Therapieverfahren wird nur in Ausnahmefällen eingesetzt, wenn nichts weiter mehr hilft. Lutz Kutter ist einer der ersten überhaupt, bei dem der Eingriff vorgenommen wird. Dabei wird der Blutdruck-Schrittmacher unterhalb des Schlüsselbeins unter der Haut eingesetzt. Zudem bekommt er eine kleine Elektrode direkt an der Halsschlagader implantiert. Dort sitzen kleine Nervenknötchen, die sogenannten Barorezeptoren. Bei jedem Pulsschlag registrieren die Rezeptoren den Druck in den Blutgefäßen und leiten die Informationen an das Gehirn weiter. Das Gehirn wiederum sendet Signale zurück an die Blutgefäße und reguliert so den Blutdruck.