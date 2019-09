Blutvergiftung Sepsis – die unterschätzte Gefahr

Etwa alle vier Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an einer Blutvergiftung. Allein in Deutschland erkranken jährlich knapp 300.000 Menschen an einer Sepsis, so der medizinische Name. Circa ein Viertel von ihnen überlebt sie nicht. Wie bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall ist die Zeit ein entscheidender Faktor bei der Diagnose und der Therapie.

von Beate Splett