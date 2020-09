In der Schmerzklinik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg etwa werden Patienten nach einer überstandenen Gürtelrose oder bei neuropathischen Schmerzen nach Krebstherapien damit behandelt. Seit 2019 steht die Capsaicin-Therapie offiziell in den ärztlichen Leitlinien und wird durch die Krankenkassen bezahlt.

Dr. Lilit Flöther ist Schmerz- und Suchtspezialistin am Uniklinikum in Halle. Bildrechte: Karsten Möbius

So können die Capsaicin- Pflaster etwa bei chronischen Schmerzen durch eine Gürtelrose zum Einsatz kommen. Denn die Herpes-Viren der Gürtelrose greifen die Nerven an. Diese entzünden sich und die Nervenenden werden geschädigt. In der Folge kommt es oft zu unerträglichen neuropathisch bedingten Schmerzzuständen, die durch den Wirkstoff Capsaicin gelindert werden können.