Überblick über die Testarten 1. PCR-Test (polymerase chain reaction, Polymerase-Kettenreaktion)

- Mund-Nasen-Rachen-Abstrich

- Nachweis des Erbguts des Virus über - hochempfindliche molekulare Testverfahren im Labor

- Testergebnis nach 24 bis 48 Stunden

- sehr zuverlässig



2. Antigen-Schnelltest

- Nasen-Rachen-Abstrich

- Nachweis eines Antigens - Nucleocapsid Proteins (Eiweiß aus dem Viruskern)

- laborunabhängig

- Testergebnis in 15 Minuten

- kostengünstiger als der PCR-Test im Labor

- nicht so zuverlässig wie PCR-Test



3. Antikörpertest

- Blutentnahme

- Nachweis von Antikörpern, die das Immunsystem speziell gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gebildet hat

- sinnvoll für Forschungsfragen (z. B. um die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland zu untersuchen)

- Antikörper meist erst ein bis zwei Wochen nach Auftreten von Krankheitszeichen (Symptomen) nachweisbar

- nicht geeignet zur Feststellung einer aktuell vorliegenden Infektion