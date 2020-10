R-Wert

Der R-Wert kennzeichnet die Reproduktionszahl. Wie viele weitere Personen steckt ein Infizierter an? Am 21.10.2020 lag der R-Wert bei 1,09. Das bedeutet, jeder Infizierte steckt rechnerisch mehr als eine Person an. Auf zehn Infizierte kommen bei der Zahl R von 1,09 knapp elf weitere Ansteckungen. Der jeweilige R-Wert bildet das Infektionsgeschehen etwa zehn Tage zuvor ab.



7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Überschreitet die Zahl die Schwelle von 50 Fällen je 100.000 Einwohner, dann können die Landesregierungen in einzelnen Städten oder Landkreisen neue Beschränkungen verhängen.



Intensivbettenbelegung

Dieser Wert zeigt an, wie viele Intensivbetten in der Bundesrepublik belegt sind. Daraus ergeben sich die Kapazitäten, die Krankenhäuser haben, um weitere Notfälle aufzunehmen. Am 21.10.2020 waren 72 Prozent aller Intensivbetten belegt, davon drei Prozent durch 943 an Corona erkrankte Patienten. Die Kapazität von 28 Prozent freien Intensivbetten entspricht .8478 freien Plätzen.