Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung und tritt meist bereits im Kindes- oder Jugendalter auf. Das eigene Immunsystem zerstört die Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse. Dadurch kann die Bauchspeicheldrüse das Stoffwechselhormon Insulin nicht mehr produzieren, was einen Insulin-Mangel verursacht. Typ-1-Diabetes ist nicht heilbar, Patientinnen und Patienten müssen häufig ihr ganzes Leben lang Insulin spritzen.

Zwischen 90 und 95 Prozent aller Diabetiker leiden aber an Typ-2-Diabetes. Er beginnt oft schleichend und wird auch "Altersdiabetes" genannt, weil er meist erst mit zunehmendem Alter auftritt. Ursache ist eine Insulinresistenz, also eine verminderte Insulinempfindlichkeit der Zellen. Wird über viele Jahre zu viel Insulin im Körper produziert, reagiert er irgendwann "erschöpft". Die Bauchspeicheldrüse kann dann nicht mehr genügend Insulin für den erhöhten Bedarf produzieren. In den vergangenen Jahren sind zunehmend auch junge Erwachsene oder sogar Jugendlich davon betroffen. Als Hauptrisikofaktoren gelten erbliche Veranlagung, Bewegungsmangel und Übergewicht.