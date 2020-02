Milchprodukte punkten vor allem mit ihrem hohen Gehalt an Protein. Das Eiweiß kann vom menschlichen Körper besonders gut verwertet werden und dient zum Beispiel dem Aufbau und der Erhaltung unserer Muskeln. Gerade letzteres ist für ältere Menschen sehr wichtig, da im höheren Alter die Muskeln schwinden. Außerdem stecken Kalzium, bedeutsam für die Knochengesundheit, und Vitamin B2 in Milch, Quark, Joghurt und Käse.

Seit einigen Jahren steht ein vermeintlich neues Milchprodukt in den Kühlregalen: Skyr. Es kommt traditionell aus Island und ist teurer als Quark und Joghurt. Angeblich ist Skyr besonders reich an Eiweiß – doch stimmt das so? Die Herstellung soll etwas aufwändiger sein als die von anderen Milcherzeugnissen. Konsistenz und "Mundgefühl" unterscheiden sich ebenfalls etwas – manche mögen Skyr gerade deshalb besonders. Doch ein Vergleich der Inhaltsstoffe ist dann doch ein wenig ernüchternd. Tatsächlich hat Skyr noch etwas weniger Fett als Magerquark, nämlich 0,2 Prozent. Der jedoch bietet etwas mehr Eiweiß. Von der Legende bleibt also nicht viel.