Laut Deutschem Ärzteblatt ist die nichtalkoholische Fettleber mittlerweile sowohl in Europa als auch in den USA die am häufigsten diagnostizierte Ursache einer chronischen Lebererkrankung. Auslöser sind in vielen Fällen Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder das metabolische Syndrom. Auch Übergewicht ist ein bekannter Risikofaktor. Nicht zuletzt spielt die Zusammensetzung der Ernährung eine grundlegende Rolle.

Leberfeind Fruktose

Zuviel Süßes schadet der Leber. Bildrechte: colourbox.com Fruchtsäfte, Süßigkeiten, Fertiggerichte: Gefährlich sind vor allem Lebensmittel, die viel Fruktose enthalten, denn die kann eine Menge Schaden anrichten. Normalerweise reinigt und verarbeitet die Leber Gift- und Abfallstoffe aus dem Blut. Sie speichert aber auch überschüssige Nährstoffe wie eben Fruktose in Form von Fett. Bei Bedarf gibt die Leber die Energiereserven wieder an den Körper ab. Werden überschüssige Nährstoffe allerdings dauerhaft von der Leber aufgenommen, verfettet sie und kann sich entzünden. Langfristig vernarbt das Gewebe, es entwickelt sich eine Leberzirrhose. Zu spät erkannt, kann das lebensbedrohlich werden. Die gute Nachricht: Eine nichtalkoholische Fettleber kann sich prinzipiell zurückbilden. Grundlegend hierfür sind Ernährungsumstellung und Gewichtsreduktion. Unbehandelt gilt eine nichtalkoholische Fettleber als einer der häufigsten Auslöser für Leberkrebs.

Immuntherapie gegen Krebs

An der Leipziger Universitätsklinik wird derzeit eine Studie zur Immuntherapie durchgeführt. Die Therapie ist bereits bei anderen Krebsarten wie beim schwarzen Hautkrebs erfolgreich. Nun wird ihr Nutzen auch bei Leberkrebspatienten untersucht, denn herkömmliche Behandlungsmethoden wie eine Chemotherapie würden eine ohnehin geschädigte Leber in vielen Fällen zu stark belasten. Um die Wirkungsweise der neuen Therapie zu verstehen, muss man zuerst einen Blick auf die Entstehung der Erkrankung werfen. Ein Tumor bildet sich aus körpereigenen Zellen. Er wächst und wuchert ungebremst, deswegen wird er zur Gefahr. Besonders perfide: Er tarnt sich. So erkennen ihn die Immunzellen des Körpers nicht.

Prof. Thomas Berg, Hepatologe am Uniklinikum Leipzig Bildrechte: Uniklinik Leipzig "Der Tumor bildet etwas an seiner Außenhaut, also an der Zellmembran, damit die Immunzelle die Tumorzelle nicht mehr als etwas Gefährliches erkennen kann", erklärt Prof. Thomas Berg, Hepatologe am Uniklinikum Leipzig. Dafür schüttet der Tumor Substanzen aus, die wie eine Bremse wirken. Die Abwehrzellen, die ihn eigentlich fressen sollen, sind dadurch blockiert. An diesem Punkt setzen die neuen Medikamente, sogenannte Checkpoint-Hemmstoffe, an. Sie lösen die Bremsen, dadurch können die Abwehrzellen den Tumor wirksam bekämpfen. Die Antikörper werden dem Patienten über eine Vene als Infusion zugeführt. Infusionshäufigkeit und Dauer der Gesamtbehandlungsdauer richten sich nach Medikament und Krebsart.

Erhebliche Nebenwirkungen