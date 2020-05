Essig entsteht durch einen natürlichen Gär- oder Säuerungsprozess. Der tritt ein, wenn zum Beispiel Wein oder Fruchtsaft mit weniger als 18 Prozent Alkohol der Luft ausgesetzt sind. Dann wandeln Essigbakterien den Alkohol in Essigsäure um. Bei reinem Weinessig liegt der Essigsäuregehalt bei mindestens sechs Prozent, bei anderen Essigsorten schwankt er zwischen fünf und sechs Prozent. Essig kann auch außerhalb der Küche vielfältig eingesetzt werden. Er wirkt leicht desinfizierend, kann Bakterien und Pilze abtöten und wird deshalb in verdünnter Form auch gern als natürliches Gesichtswasser angewendet.

Essigsorten

Die Essigsorten können je nach Region sehr unterschiedlich sein. In Ländern mit Weinanbaugebieten wie Italien und Frankreich ist Weinessig besonders beliebt, in Großbritannien findet sich dank seiner Bierbrautradition häufig Malzessig und in Asien gehört Reisessig aus Reiswein zu jedem Sushi.

Bildrechte: imago images / Panthermedia Weinessig wird aus Rot- oder Weißwein hergestellt. Je nach Qualität des Weines gibt es preisgünstige, aber auch sehr teure Produkte, die aufwendig in Eichenfässern gären. Auch der berühmte italienische Balsamessig "Aceto balsamico" gehört zu den Weinessigen und wird bei uns immer beliebter. Der dunkle Balsam wird aus unvergorenem Traubensaft hergestellt und reift in speziellen Holzfässern. Ein guter Balsamessig muss mindestens zwölf Jahre reifen.

Malzessig entsteht aus Gerstenmalz und wird besonders in Großbritannien zum Einmachen von Zwiebeln und Gemüse verwendet. Er hat eine dunkle Farbe und ist auch eine beliebte Würze zu fish and chips - gebratenem Fisch und Pommes frites.

Bildrechte: imago images / Panthermedia Destillierter Essig ist farblos und wird häufig aus Malzessig hergestellt. Beim Destillieren wird die Säure konzentriert, der Essigsäuregehalt steigt auf über sechs Prozent.



Essigessenz ist synthetisch hergestellte gereinigte Essigsäure. Sie ist, wie der Name schon verrät, besonders hoch konzentriert und wird nur stark verdünnt für Speisen verwendet.



Reisessig wird aus vergorenem Reiswein gewonnen und ist besonders beliebt in asiatischen Gerichten. Er ist sehr mild, da er einen Säuregehalt von nur zwei bis drei Prozent hat.



Apfelessig gilt als besonders gesund. Hergestellt wird er aus Äpfeln oder Apfelsaft. Er kann leichtes Sodbrennen lindern, hohen Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Verdauungsbeschwerden regulieren. Da er fermentiert ist, unterstützt er das Mikrobiom im Darm. Außerdem enthält er Vitamin B, C, E, Folsäure und Beta-Carotin, aber auch wertvolle Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium oder Magnesium und Spurenelemente wie Eisen, Fluor und Zink.

Apfelessig selbst gemacht

Bildrechte: imago images/Panthermedia Als Erstes die Äpfel schälen. Am besten Bio-Äpfel verwenden, denn sie enthalten keine Pestizide, die später in den Essig übergehen. Die Äpfel in ein großes Glas füllen und etwas Zucker dazu geben, das beschleunigt die Gärung. Danach mit reichlich Wasser aufgießen. Das Ganze mit einem Tuch abdecken, sodass Luft, aber keine Keime hineingelangen. Mit der Zeit bildet sich ein weißer Schaum an der Oberfläche. Das heißt, dass die Bakterien fleißig arbeiten, und dass die alkoholische Gärung im vollen Gange ist. Ab und zu immer mal umrühren, damit sich kein Schimmel bildet.

Nach mehreren Tagen verändert sich der Geruch und eine feine Essignote wird wahrnehmbar. Etwa zwei Wochen muss er stehen, dann bildet sich die sogenannte "Essigmutter", ein geleeartiger Block, der durch die Essigsäurebakterien entstanden ist. Alles durch ein Sieb gießen, das Gelee aber nicht wegwerfen, man kann es immer wieder verwenden!

Jetzt muss der Apfelessig für vier bis sechs Wochen weiter gären, erst dann ist er fertig. Apfelessig kann man auch einfach nur mit Apfelsaft machen. Das ist nicht ganz so viel Arbeit und geht ein bisschen schneller. Für eine Apfelessigkur den Essig ein bis zweimal täglich mit etwas Wasser verdünnen und trinken.

Oxymel: Gesunder Sauerhonig