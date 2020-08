Die Faszienrolle Wer seinen Faszien in den eigenen vier Wänden etwas Gutes tun will, kann sich auch eine so genannte Faszienrolle besorgen. Die Geräte aus Hartschaum gibt es in verschiedenen Größen. Regelmäßiges Training kann verklebte Faszien lockern und aufweichen oder nach dem Sport bei der Regeneration helfen.



Pro Übungseinheit liegt der Fokus immer auf den Muskeln zwischen zwei Gelenken, beispielweise zwischen Kniegelenk und Hüfte. Dabei legt man die Rolle auf den Boden und rollt die verspannten Stellen mit unterschiedlichem Druck darüber. Auch Fitnesscenter bieten das Training auf Faszienrollen inzwischen an.