Nein, das ist damit nicht gemeint. Was der Arzt verordnet, bekomme ich auch. Aber die Behandlungsfrequenz lässt sich flexibler gestalten und die Einheiten können variieren. Der Arzt hat mehr Handlungsspielraum, kann eine Therapie zum Beispiel ein- bis dreimal mal pro Woche verordnen, und der Therapeut kann eigenständig die Behandlung auf das Krankheitsbild anpassen. Bisher war für eine bestimmte Diagnose eine bestimmte Anzahl von Gesamtbehandlungseinheiten vorgesehen. Wenn das aber nicht ausgereicht hat, musste der Arzt einen Sonderbedarf festlegen und das mit viel Bürokratie beantragen, um die Übernahme durch die Kassen zu gewährleisten. Mit der neuen Regelung sollte dann dieses Problem behoben sein.

Bildrechte: imago images/Westend61

Von der Kasse werden nur die Apps übernommen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft sind. Dennoch ist der Datenschutz kritisch zu bewerten. Es werden sensible Gesundheitsdaten verarbeitet. Da gelten besondere Richtlinien. Der Anwender muss ganz explizit durch den Hersteller der App informiert werden, wozu die Daten erhoben werden, wer sie bekommt und so weiter. Es muss zudem die Einwilligung erhoben werden. Ich glaube, dass viele Apps diesen Anforderungen nicht genügen oder die Informationen nicht in deutscher Sprache erhoben werden.