Inzwischen stehen die Chancen gut, dass unseren bislang vernachlässigten Sinnen mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Erfahrungsberichte von Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben zeigen, dass Riech- und Schmeckstörungen offenbar eines der Hauptsymptome einer solchen Infektion sind. Sie treten bei vier von fünf Infizierten auf. Das ist das Ergebnis einer internationalen Onlinebefragung, an der auch das Dresdner Zentrum für Riechen und Schmecken beteiligt war. "Die meisten Coronapatienten können bisherigen Erkenntnissen zufolge die vier Geschmacksrichtungen süß, sauer, bitter und salzig weiter einigermaßen zuverlässig unterscheiden", fasst Professor Hummel zusammen. "Was sie vermissen, sind die Aromen der Lebensmittel." Grundsätzlich sollten plötzlich auftretende Riech- oder Schmeckstörungen von einem HNO-Arzt abgeklärt werden, betont Professor Hummel.

Einige Ärzte empfehlen ihren Patienten, beim Schnuppern eines Duftes gleichzeitig ein bestimmtes Bild in Gedanken entstehen zu lassen. Riecht man beispielsweise an einer Rose oder einem Rosenöl, sei das Visualisieren der Blume vor dem inneren Auge vorteilhaft. So verbinde sich allmählich ein Duft mit einer Vorstellung, was sowohl das Gehirn, als auch die Rezeptoren in der Nase schule. Es gibt organisierte Riechtrainings, angeleitet von erfahrenen Therapeuten. Einige dieser Kurse werden von den Kassen bezahlt. Professor Hummel rät aber, das Training auf jeden Fall zu Hause weiterzuführen, damit sich die gewünschten Effekte einstellen.