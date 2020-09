Übung für Zuhause: Das kleine Rückentraining im Türrahmen In Schrittstellung in einen Türrahmen stellen.



Die Handflächen auf den Rahmen legen und nach außen drücken.



Spannung in Bauch, Rücken und Gesäß aufbauen und rund zehn Sekunden halten.



Sie können die Übung variieren, indem Sie die Hände hüfthoch, brusthoch und schulterhoch in den Rahmen stützen.