Eine Ausnahme unter den Pflanzenölen stellt Palmöl dar. Das steht seit einiger Zeit wegen bedenklicher Inhaltsstoffe in der Kritik: Experten der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA warnen vor möglichen gesundheitlichen Folgen von 3-MCPD, einem Stoff, der bei der Herstellung des Öls entstehen kann. Auch der Ernährungsmediziner und Kinderarzt Berthold Koletzko hält die Substanzen für bedenklich: "In Tierversuchen hat man nachteilige Wirkungen gesehen. Man vermutet, dass sie in hohen Konzentrationen krebsauslösend und nierenschädigend sein können." Vor allem in Produkten für Kinder steckt viel Palmöl. Prominentes Beispiel: eine beliebte Nuss-Nougat-Creme. Doch warum wird das Öl so oft verwendet? Das liegt zum einen daran, dass es geschmacksneutral ist, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale: "Dazu ist es in der Produktion sehr günstig. Und es hat die besondere Eigenschaft, dass es bei Raumtemperatur cremig ist, also nicht flüssig wie die üblichen Pflanzenöle. Das macht es für die Hersteller interessant." Noch gibt es keine Studien, wie der Verzehr von Palmöl auf den Menschen wirkt. Empfohlen wird daher eine sogenannte "tolerierbare Aufnahmemenge" pro Tag. Soweit, so gut. Problematisch sei allerdings, dass diese Menge körpergewichtabhängig ist, so Krehl: "Besonders Kinder mit ihrem geringen Körpergewicht haben diese tolerierbare Aufnahmemenge schnell überschritten."