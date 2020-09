Das Ziel der Berliner Forscher heißt nun: Die Autoantikörper unschädlich zu machen. Das übernehmen sogenannte Aptamere. Sie programmieren die Autoantikörper so um, dass sie nicht mehr in der Lage sind, an der Zelle anzudocken und körpereigenes Gewebe zu zerstören. Die Wissenschaftler betreten mit ihren Forschungen Neuland, denn Aptamere sind eine ganz neue Generation von Medikamenten.