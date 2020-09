Schmerztherapeutin Dr. Martina Ziegler-Eschweiler berichtet von einer Patientin, die sich beim Laubkehren offenbar einen Splitter eingezogen hatte. Die Wunde infizierte sich durch Streptokokken - die Hand wurde dick, alle Finger wurden steif. Die Patientien musste operiert werden. An der betroffenen Hand wuchsen später Haare auf den Fingern. Dies sei ein typisches Anzeichen für ein CRPS-Leiden, erklärt die Medizinerin von der Helios Bördeklinik in Oschersleben. Auf Deutsch heißt das: Komplexes Regionales Schmerzsyndrom. Früher sprachen Mediziner auch von Morbus Sudeck.



Was genau die Ursache für die Krankheit war, ist bislang unklar. Wahrscheinlich war die Signalverarbeitung zwischen der Hand und dem Gehirn nach der OP und der langen Ruhephase gestört. "Sie müssen es sich vorstellen wie ein Bild, das nach und nach verblasst", erklärt Schmerztherapeutin Ziegler-Eschweiler. Man könnte auch sagen – das Gehirn der Patientin hat quasi vergessen, dass sie auch noch eine rechte Hand hat. Bei der Spiegeltherapie bewegt die Patientin nun gezielt die gesunde linke Hand. Im Spiegel sieht es aber so aus, als wäre es die rechte. So soll das Gehirn überlistet werden, die rechte Hand wieder anzusteuern. Und das in Kombination mit Physio- und Ergotherapie hat dazu geführt, dass die ersten Handgriffe im Garten schon wieder möglich sind.