"Hallux" ist der lateinische Begriff für unseren großen Zeh. Zwei wichtige Erkrankungsbilder machen uns in diesem Zusammenhang zu schaffen: Mediziner sprechen zum einen vom Hallux valgus , dem Ballenzeh. Zum anderen ist häufig die Rede vom Hallux rigidus, umgangssprachlich auch "Steifzeh" genannt. Der Hintergrund der Beschwerden wird mit dem Wort "Großzehengrundgelenkarthrose" beschrieben. Es handelt sich also um schmerzhafte Verschleißerscheinungen im Gelenk.

Vom Verschleiß im Grundgelenk der großen Zehe sind Männer wie Frauen betroffen, Männer sogar insgesamt etwas häufiger. Meist erfasst die Erkrankung nur einen der beiden großen Zehen. Die Probleme beginnen mit einer Schwellung am Gelenk. Weil nach und nach jeder Schritt schmerzt, verändert sich oft das Gangbild: Menschen mit Hallux rigidus vermeiden es, den Fuß über die große Zehe abzurollen. Stattdessen setzen sie den Fuß auf dem Außenrand ab, wo sich nach einiger Zeit typische Schwielen bilden. Im Gelenk spielen sich im weiteren Verlauf entzündliche Veränderungen ab. Die Gelenkflächen werden umgebaut, sie verknöchern. Im Extremfall kann das betroffene Gelenk völlig versteifen.

Die beiden Krankheitsbilder an der großen Zehe können mitunter gemeinsam auftreten. Ein Hallux valgus kann die Belastung auch des Großzehengrundgelenks verstärken und dadurch die Arthrose fördern.

Bei den ersten Beschwerden während des Gehens können Schmerzmittel sowie eine vorübergehende Ruhigstellung helfen. Bei fortgeschrittenen Bewegungsstörungen der Zehe kommt speziell geformtes Schuhwerk, das den Abrollvorgang des Fußes erleichtert, in Frage. Außerdem können Einlagen verordnet werden. Bringen diese Maßnahmen keine Linderung, kann eine Operation erwogen werden. Dafür gibt es verschiedene Verfahren – am gebräuchlichsten ist eine Versteifung des Gelenks in einer bestimmten Position. Dadurch entstehen beim Abrollen des Fußes keine Schmerzen mehr.