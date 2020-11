Viele Mediziner erinnern sich aus ihrem Studium an einen Spruch, mit dem sich Namen und Position der acht Handwurzelknochen einprägen lassen: "Der Kahn, der fuhr im Mondenschein, dreieckig um das Erbsenbein. Vieleck groß und Vieleck klein, der Kopf, der muss am Haken sein." Die Knochen sind in zwei Reihen angeordnet. Zur "körpernahen Reihe", die also am Übergang zu den Unterarmknochen sitzt, befinden sich Kahnbein, Mondbein, Dreiecksbein und Erbsenbein. Zur "körperfernen Reihe", die sich also in Richtung der Finger anschließt, gehören großes und kleines Vielecksbein sowie Kopfbein und Hakenbein.