Unsere Blase füllt sich unentwegt. Hätten wir sie nicht, würden wir rund um die Uhr auf der Toilette sitzen. Aber so müssen wir im Schnitt nur vier bis fünf Mal am Tag. Ist sie leer, erinnert sie an einen schlaffen Ballon. Füllt sie sich mit Urin, dehnt sich die Blase aus und wird rund wie eine Kugel. Dass sie so dehnbar ist, verdankt sie ihren verschiedenen Muskelschichten. Wir haben normalerweise das Gefühl, auf Toilette gehen zu müssen, wenn die Blase mit 300 bis 350 Millilitern Urin gefüllt ist. Doch eine gesunde Blase kann bis zu einem Dreiviertelliter speichern. Allerdings "müssen" wir dann wirklich dringend. Am Blasen-Ausgang sitzen zwei Schließmuskeln, sogenannte Sphinkter, ein innerer und ein äußerer. Den inneren lenkt das vegetative Nervensystem, wir können ihn also nicht bewusst kontrollieren. Den äußeren Muskel können wir jedoch beeinflussen. Wenn wir ihn öffnen, zieht sich die Blasenmuskulatur zusammen. Funktioniert das nicht richtig, spricht man von einer Inkontinenz. Die Blase entleert sich ungewollt. Noch viel unangenehmer wird es aber, wenn Bakterien über die Harnröhre in die Harnblase geraten. Dann kann es zu einem Harnwegsinfekt kommen, zum Beispiel einer Blasenentzündung. Ganz dramatisch kann es werden, wenn sich Kristalle an den Blasenwänden absetzen und sich Blasensteine bilden. Denn so ein Stein kann die Harnröhre verschließen und muss dann operativ entfernt werden. Doch normalerweise arbeitet unsere Blase zuverlässig, 24 Stunden am Tag.

Die Blase kann bis zu einem Dreiviertelliter aufnehmen. Bildrechte: imago images / Science Photo Library