Die Sonne weckt Lebenselexiere. Sie hat aber auch ihre Schattenseiten. Übermäßige Sonneneinstrahlung sorgt nicht nur für Sonnenbrand. Sie ist auch ein Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs. Die Fallzahlen haben sich laut dem Deutschen Krebsregister in den letzten 15 Jahren fast verdoppelt.



Mit rund 230.000 Erkrankungen ist der helle oder auch weiße Hautkrebs am häufigsten. Er wird glücklicherweise selten lebensbedrohlich. Rund 37.000 Menschen erkranken an schwarzen Hautkrebs. Seine Behandlung gilt als besonders schwierig und verkürzt die Lebenserwartung enorm. Deswegen sollte man so früh wie möglich das Angebot der Hautkrebsvorsorge in Anspruch nehmen.