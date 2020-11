"Die Zahlen sind wirklich katastrophal", warnt Kardiologe Prof. Axel Schlitt. So liege die Sterberate bei Herzerkrankungen in Sachsen-Anhalt um 50 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt. "Wir haben in Sachsen-Anhalt zum Beispiel die meisten Übergewichtigen, die meisten Raucher und viele ungünstige soziale Faktoren wie ein niedriges Lohnniveau und lange Zeit eine hohe Arbeitslosenquote", versucht sich der Chefarzt der Paracelsus-Harz-Klinik in Bad Suderode an einer Erklärung. Gemeinsam mit anderen Kardiologen und Herzchirurgen hat er deswegen vor zwei Jahren den Verein "Herzblut für Sachsen-Anhalt" gegründet. Das Ziel: "Wir müssen etwas für die Herzgesundheit tun."

Nimm jede Treppe, die du kriegen kannst

Mit "Wir" sind nicht nur die Mediziner, sondern auch die Politik und die Patienten selbst gemeint. Der Verein will wieder mehr Bewegung in das Thema an sich und in den Alltag der Patienten bringen. Die Wandertage, die der Herzblut-Verein bisher regelmäßig organisiert hat, fallen derzeit wegen der Coronakrise aus. Allerdings könne jeder selbst eine Menge tun. "Ich sage immer: Nimm jede Treppe, die du kriegen kannst. Es sind auch die kleinen Alltagsbewegungen, die helfen", empfiehlt Professor Schlitt.

Bewegung an der frischen Luft