Als Tanja Woerlein in die Schule kam, fing es an und wurde besonders schlimm beim Lesen. Dann verschwammen die Buchstaben vor ihren Augen. Lernen war schwierig: "Ich habe sehr schnell Kopfschmerzen bekommen, meist hinter den Augen und die Augen brannten auch immer“, erklärt sie rückblickend. Tanjas Mutter litt unter ähnlichen Symptomen. Heterophorie, auch Winkelfehlsichtigkeit genannt, war bei ihr festgestellt worden. Könnte ihre Tochter diese unsichtbare Fehlstellung der Augen geerbt haben? Der Verdacht bestätigte sich. Mit der passenden Brille sollten die Beschwerden verschwinden, hieß es. Doch sie blieben trotz Brille und verstärkten sich noch. Tanja fiel es schwer, sich zu konzentrieren. Oft sah sie Doppelbilder und konnte Entfernungen schlecht abschätzen. Sie lebte permanent mit dem Gefühl, überfordert zu sein, nicht zu schaffen, was anderen leicht fiel.

"Wer Leidensgeschichten von Menschen mit Heterophorie hört, könnte meinen, es handele sich um eine seltene Erkrankung", sagt Dr. Wolfgang Raab, einer der wenigen Augenärzte, die sich auf diese Funktionsstörung der Augen spezialisiert haben. "Denn oft dauert es viele Jahre, bis die wirkliche Ursache der zum Teil unerträglichen Symptome gefunden ist, und dann noch einmal lange Zeit, bis den Betroffenen wirksam geholfen wird", beschreibt er die Situation vieler Patienten. Dabei könne man davon ausgehen, dass eine Fehlstellung der Augen viel verbreiteter sei, als allgemein angenommen. "Faktisch kein menschliches Augenpaar steht im richtigen, ideal ausgerichteten Winkel zueinander. Augen sind ja kein Produkt deutscher Ingenieure, sondern lebendige Organe", meint der in Frankfurt am Main niedergelassene Ophthalmologe.

Ein Prisma sorgt für deckungsgleiche Bilder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Etwa ein Drittel aller Menschen, so schätzt er, habe mehr oder weniger Seh-Stress infolge dieser Fehlstellung. Sie sei aber nicht das gleiche wie Schielen. "Die Abweichungen nach innen, außen, oben, unten oder gleichzeitig in verschiedene Richtungen können mitunter besonders drastisch sein. In solchen Fällen sind sie häufig auch für andere sichtbar und wir sagen, dass die Person schielt bzw. einen 'Silberblick' habe. Wer schielt, müsste eigentlich doppelt sehen. Damit das nicht passiert, schaltet das Gehirn der Schielenden - oft bereits im Kindesalter - eines der Augen quasi ab", erklärt der Mediziner. Es habe dann häufig eine sehr schwache Sehleistung und werde vom Gehirn nur selten angesteuert. So mache das Schielen in der Regel keine weiteren Beschwerden. Das sogenannte "versteckte Schielen", das man besser "verstecktes Abweichen von der Idealstellung der Augen" nennen sollte, verursacht hingegen oft starke Beschwerden. Das Gehirn des Betroffenen könne nicht einfach ein Auge "ausschalten" - sondern es versuche unablässig, die Stellung beider Augen zueinander zu korrigieren. Das sei eine enorme Belastung, sowohl für das Gehirn, als auch für die Augenmuskulatur. Zwar sei Heterophorie an sich keine Krankheit, ergänzt der Arzt, sie könne aber durchaus krank machen.