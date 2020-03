Unsere Hormone haben großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Kein Wunder: Sie steuern von Wachstum, Wärmehaushalt und Schlaf-Wach-Rhythmus bis hin zum Blutdruck so ziemlich jeden Vorgang im Körper. Geraten sie aus dem Lot, spüren wir das mit unspezifischen Symptomen wie Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, Haarausfall oder Heißhunger. Die gute Nachricht: Ein bisschen können wir das beeinflussen – zum Beispiel mit dem, was wir essen.

Melatonin für guten Schlaf

Bildrechte: imago/Panthermedia Bestimmte Lebensmittel lassen uns besser schlafen. Dafür sorgt die Aminosäure Tryptophan. Sie regt die Produktion des Schlafhormons Melatonin an, mit dessen Hilfe wir müde werden. Vor allem bei gedämpftem Licht kommt das Hormon auf Hochtouren. Und das ist gut, denn je höher der Melatoninspiegel am Abend, desto besser der Schlaf. Angenehmer Nebeneffekt: Durch Tryptophan wird auch das Glückshormon Serotonin angeregt. Das bringt gute Laune, entspannt uns und hemmt den Appetit. Aber womit lassen sich die Schlafhormone ankurbeln? Die abendliche Honigmilch sei längst nicht mehr aktuell, sagt Ernährungsexpertin Nicole Lins: "Hauptakteure für eine gute Nachtruhe sind Eiweiß und Kalzium, und davon ist in der Milch viel zu wenig drin." Lins schwört stattdessen auf einen selbstgemachten "Gute-Nacht-Quark", den man süß oder herzhaft zubereiten kann. Alternativ fördern auch ein Eiweiß-Shake mit Zimt, eine Handvoll Mandeln oder eine Avocado einen guten Schlaf.

Mit Pflanzenhormonen gegen Wechseljahresbeschwerden?

Essen kann nicht nur die Produktion von Hormonen unterstützen, sondern auch selbst welche enthalten. Das ist zum Beispiel bei Pflanzenhormonen der Fall, sogenannten Phyto-Östrogenen, die ähnlich wirken wie körpereigene Östrogene: junge Haut, volles Haar, vitale Knochen. Auf dem Markt finden sich zahlreiche Präparate für Frauen in den Wechseljahren mit hochdosierten Pflanzenextrakten, meist aus Soja oder Rotklee gewonnen. Die Idee: In Tablettenform gepresst sollen die Wirkstoffe den Mangel an körpereigenem Östrogen in den Wechseljahren ausgleichen. Klingt sinnvoll, aber funktioniert das auch? "Die Wirksamkeit der Phyto-Östrogene ist im Unterschied zum körpereigenen Östrogen sehr viel niedriger", sagt Professor Ekkehard Schleußner, Facharzt für Gynäkologie an der Uniklinik Jena. Deshalb wurden die Mittel früher von Frauenärzten bedenkenlos empfohlen.

Bildrechte: imago/Chromorange Tatsächlich lassen sich viele Wechseljahresbeschwerden damit zumindest etwas lindern. Es gibt aber auch Gegenanzeigen: "Wenn die Östrogenwirkung an Stellen passiert, wo wir sie nicht haben wollen und zum Beispiel bei Frauen mit einem hormonabhängigen Tumor zum Wachstum der Tumorzellen führt, können Phyto-Östrogene auch ungünstig wirken", warnt Schleußner. Die Pharma-Industrie sieht das anders. Die Wirkung von Soja-Pflanzen sei zum Beispiel nicht brustkrebsfördernd, sondern ganz im Gegenteil mindernd: Schließlich nähmen asiatische Frauen ihr Leben lang Sojaprodukte zu sich, und die Zahl der Brustkrebserkrankungen in Asien sei gering, so die Argumentation.

Bewusst dosieren

Sojabohnen Bildrechte: Colourbox.de Das Bundesinstitut für Risikobewertung lässt sich davon nicht beeindrucken. Vor allem bei Produkten mit einer hohen Dosierung gehe man von einem klaren Brustkrebsrisiko aus, sagt Professor Alfonso Lampen: "Wir empfehlen bis zu 100 Milligramm pro Tag bei Sojaprodukten und bis zu 43,5 Milligramm pro Tag bei Rotklee-Produkten. Von höher dosierten Präparaten raten wir dringend ab." Diese Verzehrempfehlungen seien strikt einzuhalten. Alles in allem solle man Phyto-Östrogene jedoch nicht verteufeln, sondern sich beraten lassen. Das sieht auch Ekkehard Schleußner so: "Für Frauen mit Wechseljahresbeschwerden können pflanzliche Östrogene eine gute Lösung sein. Besprechen Sie das mit Ihrem Frauenarzt. Der weiß, was für Ihre individuelle Situation günstig ist."

Hormone und Gewicht

Hormone beeinflussen auch, ob wir Heißhunger haben oder uns beherrschen können. Vor allem Insulin spielt dabei eine Rolle - und das lässt sich mit der Ernährung überlisten. Wichtig seien vor allem längere Pausen zwischen den Mahlzeiten, sagt Nicole Lins: "Wer es schafft, sollte gern fünf Stunden pausieren. Wir werden nicht nur durch die reinen Zusatzkalorien dick, die wir mit dem "Nebenbei-Futtern" aufnehmen. Es ist vor allem der Insulinspiegel, den wir immer wieder mit der Nahrungsaufnahme hochjagen." Die Folgen: Fett wird schlecht abgebaut, man fühlt sich ständig hungrig. Wer zwischendrin doch etwas essen muss, sollte sich für Snacks entscheiden, die die Insulinproduktion nicht aktivieren.