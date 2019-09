Etwa 24 Prozent der Deutschen leiden an einer nicht-alkoholischen Fettleber. Sie gilt als die häufigste Ursache für Lebererkrankungen. Das geht aus Zahlen der Europäischen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber (EASL) hervor. "Das ist eine ernstzunehmende Entwicklung. Die Erkrankungszahlen nehmen kontinuierlich zu und wir wissen, dass die Fettleber bei einem Teil der Patienten zu Leberversagen, Leberzirrhose und Krebs führt", sagt Prof. Thomas Berg dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund". Er ist Vize-Generalsekretär der EASL und leitet die Klinik für Gastroenterologie und die Sektion Hepatologie am Universitätsklinikum Leipzig.

Wichtig ist, schnell zum Arzt zu gehen.

"Ganz wichtig ist aber vor allem, dass die Fettleber rechtzeitig diagnostiziert wird. Gerade Hausärzte müssen das Risiko erkennen und Behandlungen angehen. Nicht erst, wenn es zu spät ist und sich eine Folgeerkrankung entwickelt hat", so Berg. Eine Folge der nicht-alkoholischen Fettleber kann die Entstehung von Leberkrebs sein.



Sowohl die Erkrankungs- als auch die Sterbefälle sind in den letzten Jahren angestiegen, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts und des Robert-Koch-Instituts zeigen. Im Jahr 2017 sind 7.910 Menschen in Deutschland an Leberkrebs gestorben. 2009 waren es noch 4.738 und damit 40 Prozent weniger.